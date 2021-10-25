В Кремле заявили, что на данный момент мер поддержки на фоне пандемии в РФ достаточно

Дмитрий Песков Фото: REUTERS

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что все меры поддержки россиян и бизнеса на фоне пандемии коронавирусной инфекции работают, сейчас их достаточно.

- Вы знаете, что существует целый набор, целый перечень методов поддержки граждан. Это точечная поддержка. Прежде всего (ее получают те,) у кого есть дети, неполные семьи. Все эти методы поддержки работают, они в силе, и они были введены именно в связи с тем, что возникла серьезная, сложная ситуация, вызванная ковидом, — сказал пресс-секретарь российского лидера в разговоре с журналистами.

Он добавил, что меры поддержки бизнеса также были точечными, их сейчас достаточно. Ситуация с коронавирусом контролируется и в Кремле, и в кабмине, уточнил Песков.

Напомним, в России за минувшие сутки выявили 37 930 новых случаев заражения коронавирусом, что является максимальным показателем с начала пандемии. Как передают в Оперштабе, наибольшее число заразившихся снова выявили в Москве, где ежесуточный прирост составил 7 778. На втором месте по количеству заболевших остается Санкт-Петербург с показателем 3 127. Тройку замыкает Московская область, где выявили 2 693 инфицированными за сутки.