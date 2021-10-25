Программисты рассказали, что искусственный интеллект научили красть пин-коды банковских карт Фото: Александр ГЛУЗ

Исследователи из Университета Падуи и Делфтского университета выяснили, что банковская карта стала более уязвимой перед искусственным интеллектом, который способен вскрыть её, подобрав пин-код по видео.

Учёные сообщили, что искусственный интеллект научился по видео подбирать четырехзначный пин-код к банковской карте, тем самым взламывая ее. По их словам, защиты от подобной атаки на сегодняшний день не существует. Эксперты отмечают, что даже прикрытие клавиатуры банкомата рукой не убережёт от искусственного интеллекта, способного распознать пин-код в 75 процентов случаев.

Специалисты также выяснили все происходит при помощи алгоритма, использующего две нейронные сети, одна из которых распознаёт положение открытой части кисти в пространстве, а другая анализирует полученные данные. Пин-код определяется при помощи синхронизации движений руки с заполнением звёздочек на экране банкомата.

Напомним, накануне россиян предупредили о новой схеме мошенничества при помощи СМС.