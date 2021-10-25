Два польских солдата ранены мигрантами, которые штурмовали белорусско-польскую границу

Мигранты, которые пытались прорваться в Польшу с территории Белоруссии, камнями и палками ранили двух польских солдат. Фото: польская Пограничная стража.

Два польских солдата были ранены 24 октября во время попытки нелегальных мигрантов прорваться через границу с территории Белоруссии. По сообщению польской Пограничной стражи, нападавших было около шестидесяти, они были вооружены камнями и большими палками и вели себя очень агрессивно.

Одному из солдат нелегалы бросили камень в лицо, другого ударили по лицу палкой. Обоих госпитализировали. Еще несколько пограничников получили мелкие травмы. Как утверждается в сообщении Пограничной стражи, польские военнослужащие опознали среди толпы мигрантов белорусских солдат в гражданской одежде, которые разрезали ножницами колючую проволоку. Мигрантам не удалось прорваться на территорию Польши.

Инцидент произошел в районе населенного пункта Верхний Узнарж.

«Днем ранее, в субботу, около 70 нелегальных мигрантов также пыталась прорваться через границу около Верхнего Узнаржа на польскую территорию. Они вели себя агрессивно, бросали камни. Попытка не имела успеха», - говорится в сообщении польской Пограничной стражи.

Из-за наплыва беженцев, которые пытаются пробраться в страны ЕС с белорусской территории, Польша была вынуждена построить заграждения из колючей проволоки на границе с Белоруссией. Ранее сообщалось, что МИД ФРГ назвало Александра Лукашенко «главой государственной сети перевозчиков нелегальных мигрантов», а Евросоюз заявил о введении новых санкций против Белоруссии из-за ситуации с мигрантами. В то же время официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ответственность за наплыв мигрантов лежит в первую очередь на США, которые развязали войны в Афганистане и Ираке и участвовали в дестабилизации обстановки в Сирии и Ливии.