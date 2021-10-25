Видео момента крушения легкомоторного самолета под Москвой опубликовал СК РФ

СК опубликовал видео крушения легкомоторного самолета под Москвой. Фото: МЧС РФ

Следственный комитет Российской Федерации опубликовал видео крушения легкомоторного самолета в городском округе Руза Московской области.

На кадрах можно увидеть, как авиасудно взлетает, но через непродолжительное время начинает дымиться и падать, разваливаясь на куски.

Напомним, трагедия произошла в воскресенье, 24 октября. Падение высокоплана произошло на территории аэроклуба "Аэроклассика". На месте крушения произошло возгорание, площадь которого составила примерно пять квадратных метров. На место происшествия было выслано 12 единиц техники. Разрушений на земле, однако, удалось избежать.

За штурвалом самолета находился 69-летний Юрий Самофалов, предприниматель, владелец компании «Белспецстрой». Вместе с ним в кабине А-22 находилась его 67-летняя супруга Татьяна Покоевая. В результате крушения оба скончались

По словам источника kp.ru, причиной крушения самолета стал сильный боковой ветер. Пилот самолета не справился с управлением.