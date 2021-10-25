Экс-глава администрации губернатора Коми Порядин арестован по обвинению в хищении 85 млн рублей Фото: Андрей МИРЕЙКО

Бывший руководитель администрации главы Коми Михаил Порядин арестован по обвинению в хищении 85 млн рублей. Об этом в понедельник, 25 октября, сообщила пресс-служба Сыктывкарского городского суда.

«Суд заключил под стражу бывшего руководителя администрации главы Коми Порядина М.Ю., обвиняемого в хищении денежных средств в особо крупном размере, по 23 декабря», - говорится в заявлении пресс-службы суда.

Уточняется, что экс-глава администрации губернатора предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 «Мошенничество» УК РФ. Вину Порядин не признал.

По данным следствия, в период с 2018 по 2020 годы Порядин вместе со своими подельниками похитил не менее 85 миллионов рублей, которые поступили на счета благотворительного Фонда содействия развитию волонтерского движения и патриотического воспитания молодежи «Патриот».

Михаил Порядин был назначен на должность руководителя администрации губернатора Коми в 2016 году, когда республикой руководил Сергей Гапликов. Его полномочия как главы администрации были прекращены в апреле прошлого года, после отставки губернатора.