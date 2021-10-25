Путин поздравил Мирзиеева с победой на выборах президента Узбекистана Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, в ходе которого поздравил коллегу с победой на президентских выборах.

«Владимир Путин тепло поздравил президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиеева с убедительной победой на выборах главы государства. Подтвержден взаимный настрой на дальнейшее всестороннее развитие всего комплекса российско-узбекистанских отношений стратегического партнерства и союзничества», – сообщается на сайте Кремля.

Кроме того, российский лидер направил Мирзиееву поздравительную телеграмму. В ней Путин отметил, что президент Узбекистана «в полной мере подтвердил высокий политический авторитет, а также поддержку курса, направленного на социально-экономическое развитие Узбекистана и защиту его интересов на международной арене».

Как писал сайт kp.ru, на пост президента Узбекистана в этом году претендовали пять кандидатов, в том числе действующего глава государства. Мирзиеев баллотировался на высший государственный пост от Либерально-демократической партии.