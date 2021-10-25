Китайская компания Xpeng представила летающий электромобиль

Фото: Xiaopeng Motors Technology Company

Китайский автопроизводитель XPeng представил прототип автомобиля, который способен не только ездить, но и летать.

Как передает издание TechCrunch, новое устройство, разработанное дочерней компанией XPeng, получило название HT Aero. Автомобиль в форм-факторе седана имеет три двери, и также два посадочных места, и визуально напоминает Xpeng P7. Машина имеет электрический двигатель и винты для взлета. Кроме того, она оснащена системой автопилота, способной оценивать окружающую обстановку на дорогах и в воздухе. В салоне можно найти похожую на джойстик ручка управления для перемещения в воздухе.

Представители компании заявили, что HT Aero рассчитан на полеты на небольшой высоте. КВ корпорации также отметили, что в будущем им предстоит изучить возможность поднятия на небольшую высоту с юридической точки зрения.

Представленный электромобиль имеет длину 5,5 метра. В воздухе машина может разгоняться до 130 километров в час, а время полета ограничено 30 минутами.

Автопроизводитель собирается начать массовое производство автомобиля к 2024 году. Новый электромобиль оценивается примерно в 1 миллион юаней, или около 11 миллионов рублей.