Прощание с Александром Рогожкиным состоится в Санкт-Петербурге 28 октября 2021 года

Александр Рогожкин. Фото: Александра ЯКОВЛЕВА/ТАСС

Прощание с российским режиссером Александром Рогожкиным состоится в Санкт-Петербурге. Мероприятие намечено на четверг, 28 октября 2021 года. Об этом сообщили в пресс-службе киностудии "Ленфильм".

- Прощание состоится 28 октября в 13:00 на Богословском кладбище, — цитирует сообщение пресс-службы РИА Новости.

Напомним, Александр Рогожкин умер в субботу, 23 октября. Ему было 73 года. Рогожкин за свою творческую карьеру снял более полутора десятков фильмов, среди которых "Особенности национальной охоты", "Особенности национальной рыбалки", "Особенности национальной охоты в зимний период". Он также был сценаристом "Особенностей национальной политики" и работал над рядом известных сериалов, в частности, над сериалами "Улицы разбитых фонарей" и "Убойная сила".

Коллеги умершего считают, что к летальному исходу могли привести проблемы с алкоголем.