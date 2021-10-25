С начала года в городах и районах Краснодарского края модернизировали 60 ДК и школ искусств

«В этом году мы направили 453 млн рублей на капитальный ремонт и укрепление материально-технической базы 121 муниципального учреждения. В основном это дома культуры в сельской местности, – сообщил Вениамин Кондратьев. - Они всегда были местом притяжения жителей, главными культурными центрами станиц и хуторов, и обновлять их – важная задача. За 9 месяцев в крае полностью завершили работы в 60 учреждениях. Остальные в высокой степени готовности».

Так, уже капитально отремонтировали дом культуры «Колос» в станице Каневской, культурно-молодежно-спортивный комплекс в станице Канеловской Староминского района, досуговый центр Братского сельского поселения Усть-Лабинского района, ДК в поселке Образцовый Ленинградского района, центр культуры «Родина» Анапы.

В поселке Ильском Северского района обновили художественную школу. В станице Гостагаевской – детскую школу искусств №3. Объекты такого формата впервые вошли в национальный проект «Культура». Также в рамках нацпроекта создали четыре модельных библиотеки – в Крымске, Новороссийске, Ейске и станице Октябрьской Крыловского района. В селе Кабардинка Геленджика открыли виртуальный концертный зал.

В 42 культурно-досуговых учреждениях в этом году уже укрепили материально-техническую базу. В них заменили световое и звуковое оборудование, одежду сцены, зрительские кресла. Все объекты расположены в поселениях до 50 тысяч жителей. Работы продолжают только в хуторе Красный Курган близ Анапы и станице Старощербиновской.