СК рассматривает три версии крушения самолета под Москвой Фото: МЧС России

Следственный комитет России назвал версии крушения легкомоторного самолета в городском округе Руза. По мнению правоохранителей, катастрофа могла произойти из технической неисправности, ошибки пилота и плохой погоды.

«Следствие рассматривает ряд версий произошедшего, в числе приоритетных – техническая неисправность воздушного судна, ошибка пилотирования и неблагоприятные погодные условия», – сообщается на сайте СК РФ.

Как сказано в сообщении, следователи Московского следственного отдела на воздушном и водном транспорте осмотрели место крушения самолета, установив его месторасположение и разброс лопастей винта двигателя. Ими изъят датчик высоты и назначены необходимые экспертизы. Также специалисты провели осмотр ангара посадочной площадки «Ватулино», откуда были изъяты образцы топлива судна и его техническая документация.

Напомним, самолет разбился 24 октября 2021 на территории аэроклуба «Аэроклассика. На месте крушения произошло возгорание, площадь которого составила примерно пять квадратных метров. На место происшествия было выслано 12 единиц техники. Разрушений на земле удалось избежать.

Как писал сайт kp.ru, ранее СК опубликовал видео в момент крушения самолета.