Губернатор Василий Орлов: Дорожная кампания в Приамурье прошла успешно, хотя работать пришлось в очень сложных условиях

Губернатор Василий Орлов (справа) подвел итоги дорожной кампании-2021. Фото: пресс-служба правительства Амурской области.

Кампания по ремонту дорог в Амурской области прошла успешно, несмотря на наводнение, ставшее сильнейшим за последние несколько лет. По словам губернатора Василия Орлова, дорожникам приходилось работать в очень сложных условиях, но они справились со всеми поставленными задачами.

Глава Приамурья 25 октября проверил ход работ на автомобильной дороге Благовещенск-Гомелевка возле села Толстовка. В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» реконструкция здесь должна была завершиться в 2023 году. Но подрядчик всего за полгода выполнил рекордный объём работ, отремонтировав участок в 27 километров.

- Завершили работы на два года раньше за счёт привлечения кредитных средств и компенсации процентной ставки Правительством Амурской области, - рассказал генеральный директор АО «Асфальт» Андрей Сенотрусов. – Сегодня ведём работы опережающими темпами. Осталось 2,5 километра устройства земляных работ.

По его словам, все работы на участке будут завершены до 15 ноября. Ремонт включает в себя благоустройство и нанесение горизонтальной разметки. Такими же темпами подрядчик собирается в 2022 году отремонтировать следующие 30 километров дорог.

- В Благовещенске мы ремонтируем дороги комплексно, с полной заменой сетей. Такой ремонт более дорогой и сложный, но в перспективе он однозначно себя окупит, - подчеркнул губернатор.

Василий Орлов рассказал о сложностях, с которыми дорожникам пришлось столкнуться в этом году. В Благовещенске из-за высокого уровня грунтовых вод подрядные организации не смогли выдержать нормативные сроки.

- Им пришлось асфальтировать достаточно спешно, с учётом надвигающейся зимы. Грунт не смог отстоятся, не хватило на это времени. Все контракты у нас заключены с гарантийными обязательствами на несколько лет. Посмотрим весной, как поведёт себя дорога, - отметил глава региона. - Если весной у нас будут вопросы по дорожному полотну, то эти подрядные организации за свой счёт в рамках гарантийных обязательств будут дефекты устранять. Вместе с тем считаю, что дорожная кампания успешная, выполнен практически весь объём работ. За что хочу наших дорожников поблагодарить. Им в этом году пришлось работать в очень сложных условиях.

Всего в Амурской области в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» в 2021 году обновили 25 объектов протяженностью 58,7 километра. По словам Василия Орлова, в регионе постарались максимально охватить все проблемные участки, требующие комплексных решений при реконструкции, а также отремонтировать как можно больше дорог, проходящих через поселки и села.

– Наша цель – не просто провести ремонт дорожного полотна, а выполнить комплекс модернизации: установить освещение, новые остановки, обустроить пешеходные зоны, современное покрытие и дорожную разметку, - ранее сообщил глава Приамурья.