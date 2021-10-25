Дом отшельницы Агафьи Лыковой восстановлен после пожара

Агафья Лыкова Фото: Данил БАРАШКОВ

Дом отшельницы Агафьи Лыковой в заповеднике «Хакасский» восстановили после пожара. Об этом сообщил «КП-Красноярск» со ссылкой на директора заповедника Виктора Непомнящего.

- Наконец дом отремонтировали! И внутри, и снаружи, и крыша перекрыта, и труба новая! Заходи – живи, только порядок надо навести. И материалы, и строителей забрасывали на вертолете – бизнес помогал. По-другому никак. Ведь река обмелела, и по воде на «моторе» теперь не дойти, только пешком или по воздуху, — рассказал он.

Также недавно Агафью осмотрел медик и даже проверил ее на коронавирусную инфекцию. Общее состояние отшельницы хорошее.

Напомним, пожар в заповеднике произошел в начале сентября. Сама отшельница не пострадала. Однако огонь задел хозяйственные постройки.

История семьи отшельников Лыковых стала известна благодаря обозревателю «Комсомольской правды» Василию Пескову. Повесть выдержала десятки переизданий, вышла на всех основных языках мира, а младшая дочь Лыковых - Агафья, - о которой Песков писал и заботился еще тридцать лет, до своей кончины в 2013 году, стала узнаваемым медийным лицом на всей планете.