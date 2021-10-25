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Экономика25 октября 2021 13:50

Молдавия проанализирует долг перед "Газпромом"

Правительство Молдавия проведет независимый аудит для анализа долга перед "Газпромом"
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
Комментарии (7)Комментарии (7)(7)
Правительство Молдавия проведет независимый аудит для анализа долга перед "Газпромом"

Правительство Молдавия проведет независимый аудит для анализа долга перед "Газпромом"

Фото: REUTERS

Правительство Молдавии собирается провести независимый аудит для того, чтобы проанализировать долговые обязательства перед «Газпромом». Такое заявление в понедельник, 25 октября, сделал вице-премьер, министр инфраструктуры республики Андрей Спыну.

«Коммерческий долг перед "Газпромом" начал накаливаться с 1994 годы. Мы готовы обсуждать проблему долга, но нам нужен независимый аудит, который подтвердит этот долг до того, как мы возьмем на себя какие-либо обязательства», - заявил вице-премьер.

Напомним, двухдневные переговоры России и Молдавии по газовой тематике закончились безрезультатно. Российская сторона предлагала рыночную цену с дополнительной скидкой в 25%, а Кишинев настаивал на цене в два раза ниже рыночной. Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов заявлял, что власти республики самостоятельно создают кризис с поставками газа, указав, что тело нынешнего долга составляет 433 млн долларов, если учитывать просрочки платежей - 709 млн долларов. Позже в Кремле сообщили, что считают необходимым продолжить переговоры.

Как писал сайт kp.ru, 22 октября парламент Молдавии принял решение о введении в стране режима чрезвычайного положения на 30 дней до 20 ноября 2021 года. Такие меры ввели на фоне энергетического кризиса в республики. Кроме того, из-за нехватки в стране природного газа временно был потушен Вечный огонь на главном мемориале в Кишинёве.