Молдавия проанализирует долг перед "Газпромом"

Правительство Молдавия проведет независимый аудит для анализа долга перед "Газпромом" Фото: REUTERS

Правительство Молдавии собирается провести независимый аудит для того, чтобы проанализировать долговые обязательства перед «Газпромом». Такое заявление в понедельник, 25 октября, сделал вице-премьер, министр инфраструктуры республики Андрей Спыну.

«Коммерческий долг перед "Газпромом" начал накаливаться с 1994 годы. Мы готовы обсуждать проблему долга, но нам нужен независимый аудит, который подтвердит этот долг до того, как мы возьмем на себя какие-либо обязательства», - заявил вице-премьер.

Напомним, двухдневные переговоры России и Молдавии по газовой тематике закончились безрезультатно. Российская сторона предлагала рыночную цену с дополнительной скидкой в 25%, а Кишинев настаивал на цене в два раза ниже рыночной. Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов заявлял, что власти республики самостоятельно создают кризис с поставками газа, указав, что тело нынешнего долга составляет 433 млн долларов, если учитывать просрочки платежей - 709 млн долларов. Позже в Кремле сообщили, что считают необходимым продолжить переговоры.

Как писал сайт kp.ru, 22 октября парламент Молдавии принял решение о введении в стране режима чрезвычайного положения на 30 дней до 20 ноября 2021 года. Такие меры ввели на фоне энергетического кризиса в республики. Кроме того, из-за нехватки в стране природного газа временно был потушен Вечный огонь на главном мемориале в Кишинёве.