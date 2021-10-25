Чистая прибыль банков России за январь - сентябрь 2021 года выросла на 65% Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Российские банки за девять месяцев текущего года заработали чистую прибыль в размере 1,9 трлн рублей, что на 65 процентов больше результатов аналогичного периода прошлого года. Такая статистка представлена в материалах Банка России.

«За девять месяцев банковский сектор заработал почти 1,9 трлн рублей (+65% в сравнении с тем же периодом 2020 года). Рост прибыли сектора обеспечили в первую очередь сдержанные расходы на резервы (почти в три раза ниже, чем за девять месяцев 2020 года)», - говорится в заявлении регулятора.

Уточняется, что чистая прибыль сектора в сентябре этого года составила 196 млрд рублей, что почти на 20 процента ниже, чем в августе, когда этот показатель был на уровне 244 млрд рублей. Снижение, по данным Центробанка, связано, в том числе, с отрицательной переоценкой ценных бумаг на фоне роста ключевой ставки.

Кроме того, сообщается, что количество прибыльных банков снизилось за месяц с 259 до 244. Тем не менее, по итогам девяти месяцев доля прибыльных банков в активах сектора составляет 99 процентов.

Напомним, сегодня, 22 октября, Центробанк повысил ключевую ставку до 7,5 процента годовых. Банк России не исключил дальнейшее повышение ключевой ставки на ближайших заседаниях. Регулятор предупредил о возможности повышения ставки на 1 процентный пункт уже в декабре этого года.