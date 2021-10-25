«Уже 8%»: Доходность депозитов растет вслед за ключевой ставкой

ПСБ повысил доходность по всем депозитам начиная с 25 октября. Ставки повысились на 0,4 - 0,45 процентных пункта, максимально - до 8%.

- Банковские депозиты остаются наиболее востребованным сберегательным инструментом с гарантированным доходом. Учитывая тенденцию последовательного повышения ключевой ставки Банка России, мы улучшили условия по всей линейке вкладов для физических лиц. А также предоставили нашим клиентам большой выбор опций в зависимости от их предпочтений, - заявила Лидия Хальфиева, глава центра накопительных и транзакционных продуктов ПСБ.

По ее словам, клиенты могут выбрать следующие опции: повышенная ставка при увеличении суммы вклада, возможность пополнения и совершения расходных операций, размещение денег на разные сроки, открытие вкладов любым удобным способом – в отделении, интернет-банке или мобильном приложении.

Напомним, в последние полгода Банк России проводит более жесткую денежно-кредитную политику и раз в месяц-полтора постепенно повышает ключевую ставку. За это время она выросла с 4,25 до 7,5% годовых. Тем самым ЦБ борется с растущей инфляцией, стимулируя сберегательное поведение россиян. Банки вслед за этим тоже повышают ставки по депозитным продуктам. Их привлекательность растет, люди начинают охотнее сберегать. А значит, уменьшается спрос на товары и услуги. И цены перестают расти.

По прогнозу ЦБ, в следующем году инфляция должна составить около 4%. Поэтому депозиты, открытые сейчас, могут принести доход, вдвое превышающий рост цен.