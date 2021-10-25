Контрабандисты пытались вывезти из Приморья дикоросы и трепанг на 85 миллионов рублей

Полиция задержала контрабандистов Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сотрудники УФСБ и Дальневосточной оперативной таможни пресекли масштабный вывоз контрабанды. Всего в августе зафиксировали четыре попытки незаконного перемещения – примерно с одним и тем же алгоритмом действий. Товар планировали реализовать в Китае, целью было избежать внимания таможенников, однако все четверо преступников задержаны. Причем речь идет о дикоросах (корне женьшеня) и трепанге — это стратегически важные ресурсы, поэтому контрабандистам придется ответить по всей строгости закона. Сумма ущерба составила больше 85 миллионов рублей.

Как сообщили в сетевом издании «Восток-Медиа», в двух случаях перевезти ресурсы пытался россиянин. Одна часть партии была в автомобиле злоумышленника, а вторая – в свертках на тепловозе, в его конструктивной полости. Товар обнаружили в Пограничном районе Приморского края. Всего мужчина пытался перевезти 51 килограмм трепанга и 410 корней женьшеня – ущерб бы составил порядка 17 миллионов рублей.

Еще более крупная партия корней женьшеня – тысяча и один корень, стоимостью более 27 миллионов рублей обнаружена у гражданина Китая в Пограничном. Житель Поднебесной хотел привезти на родину дикорос незаконным способом.

Наконец, еще одну партию вез россиянин прямо в автомобиле – контрабанда предполагалась также для китайского рынка. «Рекордсмен» пытался провезти две с половиной тысячи корней дикорастущего женьшеня.

За вывоз стратегически важных ресурсов органами возбуждено четыре уголовных дела.