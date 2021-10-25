Украина подписала с Молдавией соглашение о возможных поставках газа Фото: REUTERS

Украина и Молдавия договорились о поставках газа, если у Кишинева возникнет в этом необходимость. Соглашение предусматривает продажу 700 миллионов кубометров газа.

Как сообщает «Экономическая правда» со ссылкой на источники в правительстве Украины, договор подписан между компаниями «Нафтогаз» и Energocom. Он предусматривает поставки импортных ресурсов, которые были приобретены Киевом в Европе. В правительстве заявили, что продажи газа собственной добычи исключены.

Напомним, двухдневные переговоры России и Молдавии по газовой тематике закончились безрезультатно. Российская сторона предлагала рыночную цену с дополнительной скидкой в 25%, а Кишинев настаивал на цене в два раза ниже рыночной. Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов заявлял, что власти республики самостоятельно создают кризис с поставками газа, указав, что тело нынешнего долга составляет 433 миллионов долларов, если учитывать просрочки платежей – 709 миллионов. Позже в Кремле сообщили, что считают необходимым продолжить переговоры.

Как писал сайт kp.ru, 22 октября парламент Молдавии принял решение о введении в стране режима чрезвычайного положения на 30 дней до 20 ноября 2021 года. Такие меры ввели на фоне энергетического кризиса в республики. Кроме того, из-за нехватки в стране природного газа временно был потушен Вечный огонь на главном мемориале в Кишиневе.