Водитель «Лексуса» сломал нос и получил сотрясение после ДТП в Тюмени

В результате аварии пострадал водитель одной из иномарок Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и закрытый перелом костей носа получил водитель автомобиля «Лексус», который врезался в «Опель» на улице Авторемонтной в Тюмени. Как рассказали в пресс-службе областной Госавтоинспекции, авария произошла в понедельник, 25 октября. По предварительным данным, ДТП случилось из-за того, что один из водителей иномарок не соблюдал необходимую дистанцию.

- После удара машину отбросило на светофор, - пишет портал Nashgorod.ru

Из-за аварии на Авторемонтной на перекрестке улицы с объездной дорогой возникла небольшая пробка.

Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал о том, что эвакуатор на высокой скорости сбил девушку. Женщина вышла из-за припаркованной у обочины дороги машины и попала прямо под колеса эвакуатора, водитель которого физически не успел затормозить. Пострадавшая по-прежнему находится в областной клинической больнице №2.