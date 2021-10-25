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Общество25 октября 2021 15:22

Опрос: Около 55% россиян готовы сменить профессию в случае введения длительного карантина

Почти треть респондентов хотят вернуться на постоянную офисную работу после нерабочей недели
Андрей ЧЕРНЕНКО
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Почти треть респондентов хотят вернуться на постоянную офисную работу после нерабочей недели

Почти треть респондентов хотят вернуться на постоянную офисную работу после нерабочей недели

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Образовательный портал GeekBrains выяснил, что около 55% опрошенных готовы сменить профессию в случае введения длительного локдауна. Об этом в понедельник, 25 октября 2021 года сообщает "Газета.ru".

Кроме того, 80% респондентов заявили о необходимости предоставлять гражданам на карантине бесплатное образование. По их мнению, его должно предоставить государство и бизнес.

Получить образование в сфере информационных технологий хотят 63% граждан, в сфере искусства около 10 %, еще девять процентов предпочитают выучить иностранные языки.

Почти треть (27%) респондентов хотят вернуться на постоянную офисную работу после нерабочей недели. 16,7% считают такой формат более продуктивным, а 10,7% просто не любят удаленный формат работы.

Ранее инфекционист Акинфиев рассказал, при каких обстоятельствах может быть продлен локдаун.

"Самый основной фактор, на который ссылаются власти, когда вводят какие-то изменения в противоэпидемические мероприятия, - это не количество новых случаев, как многие думают, а количество госпитализаций - а именно свободных коек. Когда коечный фонд уменьшается, то именно из-за этого вводятся дополнительные мероприятия", - цитирует инфекциониста ФАН.