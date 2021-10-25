Путин в шутку отметил, что правительство из-за роста поступлений с таможни поднимет план

Владимир Путин Фото: REUTERS

В понедельник, 25 октября, президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой Федеральной таможенной службы (ФТС) Владимиром Булавиным в шутку отметил, что российское правительство на фоне роста поступлений с таможни примет решение поднять для ведомства план.

В ходе встречи глава таможенной службы сообщил российскому лидера, что за девять месяцев текущего года ФТС перечислила в федеральный бюджет 4,8 трлн рублей, отметив, что прогнозное задание перевыполнено на 133 процента или на 1 трлн 200 млрд рублей. Булавин также заявил, что в случае, если прогнозное задание не будет увеличено в ближайшее время, рост доходов продолжится.

«Сейчас правительство услышит и скорректирует», - с улыбкой отметил глава государства.

Напомним, ранее сообщалось, что правительство обсуждает возможность введения режима свободной таможенной зоны на Курилах.