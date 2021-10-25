Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве Фото: Евгения ГУСЕВА

Гидрометцентр объявил со вторника, 26 октября, до утра четверга, 28 октября желтый уровень погодной опасности в Москве. Об этом следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.

- Желтый – погода потенциально опасна, — говорится в сообщении Гидрометцентра.

Порывы ветра в столице России могут достигать 15 метров в секунду. В Москве и Московской области области предупреждение действует с 10:00 вторника до 10:00 четверга.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что в Москве в нерабочие дни будет аномально тепло. В среду и четверг возможны небольшие дожди. С четверга, 28 октября, то есть в первый из “антиковидных” нерабочих дней, потеплеет до +10...+12 градусов. Такая же температупа сохранится и в выходные дни, 30 – 31 октября, а по оптимистичным вариантам прогнозов будет еще теплее, до +13 и даже +14 градусов.