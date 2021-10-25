Рогозин похвалил SpaceX за создание ракет с возвращаемой первой ступенью Фото: Артем КИЛЬКИН

Создание американской компанией SpaceX ракет с возвращаемой первой ступенью заслуживает уважения, заявил генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.

«То, что сделала компания SpaceX, достойно, безусловно, уважения, именно поэтому мы тоже собираемся экспериментировать и работать в этом направлении», – сказал он на пленарной сессии 72-го Международного астронавтического конгресса в Дубае.

По словам Рогозина, в 2022 году Россия намерена начать испытания крылатого возвращаемого комплекса «Крыло-СВ». Кроме того, в стране ведется разработка ракеты с возвращаемой первой ступенью «Амур-СПГ», работающей на метане.

Как писал сайт kp.ru, в прошлом году в России начали создание аналога ракеты Falcon 9 компании SpaceX Илона Маска. Этим занялся Центр разработок группы компаний S7, которая владеет плавучим космодромом «Морской старт». Она разрабатывает легкую ракету-носитель с жидкостным двигателем с возвращаемой первой ступенью.