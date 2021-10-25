Сын модельера Вячеслава Зайцева рассказал, что не знает, где его отец и что с ним случилось

Егор Зайцев рассказал, что близкий друг кутюрье Николай Головин хочет отстранить Зайцева от Дома моды, ссоря с родными, чтобы стать его опекуном Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сын модельера Вячеслава Зайцева Егор в беседе с "Пятым каналом" заявил, что он до сих пор не знает, где его папа и что с ним случилось. Он предположил, что модельера насильно поместили в лечебное заведение, чтобы сорвать запланированный показ мод.

"По моим сведениям он лежит в очередной раз в больнице, куда его наши недруги в течение последних месяцев постоянно укладывают. У нас к нему доступа нет. Они нам сорвали показ недели моды. И без моего ведома постоянно укладывают его в разные больницы, после которых ему все хуже и хуже. Телефон у него недоступен, они, видимо, заблокировали. Он и его здоровье узурпированы этими людьми", - рассказал Егор Зайцев.

Сын рассказал, что близкий друг кутюрье Николай Головин хочет отстранить Зайцева от Дома моды, ссоря с родными, чтобы стать его опекуном.

Как удалось выяснить сайту kp.ru, Вячеслав Михайлович чувствует себя отлично. Он действительно находится в медицинском учреждении, но это не больница.

"Уже две недели Вячеслав Михайлович прибывает в одном из лучших реабилитационных центров страны. Он проходит курс массажей, работает с логопедами, посещает бассейн и другие процедуры. Оздоравливается, одним словом", - заявил экс-директор "Дома Моды" Николай Головин. Помощник модельера Расул Ахмедов рассказывал телеканалу "360", кто хочет отобрать наследство Зайцева. По его словам, Головин и бывший помощник модельера Вадим Хусаинов хотят завладеть зданием на проспекте Мира, и делают все, чтобы этот лот не достался единственному наследнику Зайцева - его сыну.