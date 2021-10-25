Власти Москвы заявили, что дефицита товаров из-за нерабочих дней не будет

В Москве не будет дефицита товаров из-за нерабочих дней Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Руководитель московского департамента торговли и услуг Алексей Немерюк заявил, что дефицита товаров в столице России из-за нерабочих дней не ожидается. Все торговые точки города готовы удовлетворить существующий спрос.

- Московские торговые точки готовы удовлетворить существующий спрос, никакого дефицита товаров не предвидится, — цитирует Немерюка РИА Новости.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что устанавливаются нерабочие с 28 октября по 7 ноября 2021 года. В этот период должна быть приостановлена работа всех предприятий и организаций на территории города Москвы, за исключением организаций, обеспечивающих функционирование городской инфраструктуры, предприятий непрерывного цикла и некоторых других, деятельность которых не может быть прекращена. Продолжат работать аптеки, магазины с продуктами питания и товарами первой необходимости. Доставка товаров дистанционным способом не ограничивается.