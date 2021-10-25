Роскомнадзор не планирует замедлять трафик YouTube Фото: REUTERS

Роскомнадзор не планирует замедлять трафик видеохостинга YouTube, пока ведомство рассматривает только применение штрафных санкций.

«Сейчас мы находимся на этапе применения мер административного воздействия, которое не менее эффективно», – сказал журналистам заместитель руководителя Роскомнадзора Вадим Субботин.

Как писал сайт kp.ru, ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что блокировка немецких Youtube-каналов Russia Today видеохостингом – это грубое нарушение законодательства России. Он не исключил применение санкций контролирующим органами.

Напомним, Роскомнадзор предупредил Google о возможности блокировки на территории России видеохостинга YouTube, если каналы Russia Today не восстановят в правах распространения информации.

Ранее ведомство пообещало снять ограничения скорости Twitter, если социальная сеть удалит весь запрещенный контент.