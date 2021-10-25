Российский робот "Маркер" будет ловить беспилотники сетями и отпугивать людей звуком

Робот "Маркер" умеет ловить дроны, отпугивать людей и догонять автомобили. Фото: НПО "Андроидная техника".

Роботизированный комплекса «Маркер» российского производства научился несколькими способами выводить и строя беспилотники. Робот может ловить их сетями, поражать их электронику или уничтожать, выпуская собственных дронов-камикадзе. О том, что еще умеет «Маркер», рассказали ТАСС в пресс-службе НПО «Андроидная техника».

«Маркер» хорош в качестве охранника – он может бороться не только с беспилотными летательными аппаратами, но и с другими нарушителями. Обнаружив человека-нарушителя, робот включит звуковой сигнал и передаст сообщение о несанкционированном доступе на территорию. А если нарушитель будет на автотранспорте, «Маркер» сможет погнаться за ним и перехватить. Робот может работать в радиоуправляемом режиме, а может действовать автономно.

Робототехническая платформа «Маркер» в охранном варианте уже начала патрулировать космодром «Восточный». «Маркер» - это совместный проект Национального центра развития технологий и базовых элементов робототехники ФПИ и НПО "Андроидная техника".

Ранее сообщалось, что робототехнические комплексы «Маркер» в ударном варианте прошли испытания на полигонах и решали тактические задачи без участия человека.