Стоимость аренды элитного жилья в Москве достигла 375,8 тысячи рублей в месяц

Предыдущий рекорд был зафиксирован в июле 2021 года - ставка поднялась до 370 тысяч рублей за объект в месяц. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Аналитики агентства Savills выяснили, что средняя стоимость аренды элитного жилья в Москве в сентябре впервые с начала 2021 года достигла 375,8 тысячи рублей в месяц. Об этом в понедельник, 25 октября 2021 года сообщает издание Lenta.ru.

Эксперты отметили, что это исторический максимум для рынка недвижимости российской столицы. Предыдущий рекорд был зафиксирован в июле 2021 года - ставка поднялась до 370 тысяч рублей за объект в месяц.

"Доходность объекта от сдачи в аренду всегда неразрывно связана со стоимостью квадратного метра при покупке. Наблюдаемый нами рост арендной ставки в премиальном сегменте происходит на фоне роста стоимости предложения при продаже", - объяснили динамику роста в компании.

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