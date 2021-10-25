Путин поручил Генпрокуратуре проверить соблюдение требований к качеству и безопасности продуктов

Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин поручил Генеральной прокуратуре проверить, как соблюдают требования к качеству и безопасности пищевых продуктов. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

- Генеральной прокуратуре Российской Федерации провести проверку соблюдения федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, организациями требований законодательства в области обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов, — гласит текст поручения.

Проверка должна быть выполнена до 31 декабря 2021 года. Ответственным за это был назначен генеральный прокурор Игорь Краснов.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что правительство России наладило постоянно действующие механизмы по мониторингу роста цен. Представитель Кремля отметил, что российские власти постоянно мониторят цены на продовольствие, однако есть еще инфляционные процессы и неблагоприятная международная конъюнктура.