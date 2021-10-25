В Москве загорелся пассажирский автобус

Пострадавших в результате инцидента нет. Фото: кадр видео

Пассажирский автобус №Т30 загорелся в Москве. Инцидент произошел в понедельник, 25 октября, на Новогиреевской улице.

Очевидцы сняли видео произошедшего. На кадрах видно сильное задымление и открытое горение в двигателе.

"У вас горит, девушка! Огонь!", - паникует один из пассажиров автобуса, обращаясь к водителю.

По данным сайта kp.ru, пострадавших в результате ЧП нет. Возгорание было потушено на месте силами водителя и пассажиров с помощью огнетушителей. Что стало причиной инцидента - пока неизвестно.

Как ранее писал сайт kp.ru, в административном здании в Калининском районе Санкт-Петербурга произошел пожар. Сообщение возгорании в доме 59, корпус 3, по Полюстровскому проспекту поступило на пульт экстренной службы в 6:27 часов утра 25 октября 2021 года. Спасатели сразу же выехали на место.