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Политика25 октября 2021 16:00

Путин поручил проработать исключение возможности продажи просроченных продуктов

Глава государства также поручил актуализировать рекомендации по рациональному питанию россиян
Абдулла ШАКИРОВ
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Путин поручил проработать исключение возможности продажи просроченных продуктов

Путин поручил проработать исключение возможности продажи просроченных продуктов

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос об исключении возможности продажи просроченных и контрафактных продуктов.

Работа должна быть проведена кабинетом министров в рамках создания системы управления качеством и безопасностью пищевой продукции. Доклад правительство должно предоставить до 1 декабря 2021, сообщается на сайте Кремля.

Также Путин поручил актуализировать рекомендации по рациональному питанию с учетом возрастно-половой структуры и структуры профессиональной занятости населения страны. В соответствие с этими нормами должны быть приведены и показатели по продовольственной безопасности.

Как писал сайт kp.ru, ранее глава государства поручил региональным властям запретить ночные развлекательные мероприятия и работу предприятий общественного питания в ночное время. Такие меры связны с росто заболеваемости коронавирусом.