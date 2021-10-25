Суд оставил под стражей экс-замглавы Минпросвещения Марину Ракову Фото: Валерий Шарифулин/фотохост-агентство ТАСС

Московский городской суд оставил без удовлетворения апелляцию бывшего заместителя министра просвещения Марины Раковой об избрании ей меры пресечения.

Как рассказали журналистам в пресс-службе суда, по итогам заседания вынесено постановление оставить без изменения решение суда первой инстанции.

Как писал сайт kp.ru, Марина Ракова была объявлена в федеральный розыск по обвинению в мошенничестве на 50 миллионов рублей. Она не явилась на работу, не пришла на допрос и не отвечала на звонки. Женщину задержали 6 октября 2021, после чего она заявила, что не скрывалась от следствия. По словам экс-чиновницы, она сама явилась в правоохранительные органы.

Напомним, член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева рассказала, что Ракова содержится в столичном изоляторе временного содержания (ИВС) на Петровке в одной камере с рецидивисткой, склонной к насилию.