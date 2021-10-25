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Общество25 октября 2021 16:13

В России завершились летные испытания новейших навигационных спутников

От аппарата предыдущего поколения «Глонасс-М» они отличаются большим количеством излучаемых навигационных сигналов и большим сроком службы
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Россия завершила летные испытания новейших навигационных спутников. Фото: Роскосмос

Россия завершила летные испытания новейших навигационных спутников. Фото: Роскосмос

Компания «Информационные спутниковые системы» имени Решетнева сообщила о завершении летных испытаний новейших навигационных спутников «Глонасс-К» и «Глонасс-К2».

- Государственная комиссия приняла решение о завершении лётных испытаний двух навигационных спутников «Глонасс-К», — сказано в видео, размещенном на YouTube-канале предприятия.

Также сообщается, что сейчас в производстве в компании находятся еще три «Глонасса-К».

Новейшие спутники отличаются от аппарата предыдущего поколения «Глонасс-М» большим количеством излучаемых навигационных сигналов и большим сроком службы. Так, «Глонасс-М» может прослужить семь лет, «Глонасс-К» и «Глонасс-К2» – по десять лет.

Ранее появилась информация, что роботизированный комплекса «Маркер» российского производства научился несколькими способами выводить и строя беспилотники. Робот может ловить их сетями, поражать их электронику или уничтожать, выпуская собственных дронов-камикадзе. Робототехническая платформа «Маркер» в охранном варианте уже начала патрулировать космодром «Восточный».