В Уфимском районе появился «завод будущего»

В это непростое для бизнеса время АО «Башспирт» продолжает удивлять. 22 октября в селе Булгаково Уфимского района состоялось официальное открытие нового завода компании. «БашБиоСпирт» - это производство фирменного башкирского алкоголя в соответствии с современными экологическими стандартами.

Кстати, новый завод начал работу в год 225-летия с момента основания первого алкогольного производства в регионе. В честь юбилейной даты состоялась стилизованная церемония: во внутреннем дворе «БашБиоСпирта» воссоздали подворье конца XVIII века.

ЗАХВАТЫВАЕМ РЫНОК

«БашБиоСпирт» - в названии отражен акцент на экологическую составляющую нового производства. Для изготовления продукции будут использовать только свежую воду из собственной скважины, расположенной в 7 км от производственной площадки, башкирские травы для придания особенного аромата и вкуса, и – никаких красителей и ненатуральных ингредиентов. А для того, чтобы сохранить вкус и аромат, притом гарантируя высокую скорость производства, на заводе установлено лучшее итальянское оборудование.

Этот завод станет крупнейшим производством алкоголя в Башкирии: каждый час с линий будет сходить 54 тысячи бутылок. Потенциально, это 9 млн декалитров в год. И если сегодня АО «Башспирт» занимает 4% российского рынка крепкого алкоголя, то после введения в эксплуатацию всех линий завода, компания сможет занять до 10% российского рынка.

СИМВОЛ ВЫХОДА ИЗ КРИЗИСА

Грандиозное строительство стоимостью 3 млрд рублей началось четыре года назад.

Генеральный директор АО «Башспирт» Рауф Нугуманов рассказал, что работа на стройплощадке кипела ежедневно – без выходных.Но пандемия внесла свои коррективы: итальянские партнеры были вынуждены покинуть страну, строители потеряли целый год.

- Спасибо руководству республики, района, надзорным органам, которые подошли к нам не как бюрократы, а с пониманием. Благодаря их поддержке мы смогли запустить этот нужный стране и республике объект, - подчеркнул Рауф Нугуманов.

В 2021-м удалось мобилизоваться и отладить первую линию. Гости праздника стали свидетелями ее торжественного запуска. Остальное производство будет введено в эксплуатацию уже к концу этого года.

- Масштабные изменения, которые произошли за последние три года в АО «Башспирт» – налицо, - отметил руководитель администрации главы РБ, председатель совета директоров АО «Башспирт» Александр Сидякин. –Обновлена линейка продукции, произведен ребрендинг фирменных магазинов. Ввод в эксплуатацию нового завода - свидетельство того, что мы выходим из кризисных явлений. Мощности завода в два раза больше, чем все имеющиеся ранее в Башкирии мощности компании. У нас самые амбициозные планы, и мы их будем реализовывать.

СОЦИАЛЬНАЯ СТОРОНА

Сегодня АО «Башспирт» не только один из крупнейших производителей алкоголя в России, но и один из ведущих налогоплательщиков Башкирии. С открытием новой масштабной производственной площадки увеличится оборот компании, соответственно - быстрее будет пополняться бюджет республики. А это значит: новые школы, парки и более качественный уровень жизни в регионе.

Если смотреть локально, то с открытием спиртзавода в Булгаково появится почти 400 новых рабочих мест, где смогут работать жители Уфимского района. Кстати, предупреждая опасения местного населения: грузовики предприятия не будут ездить по жилым кварталам. Путь на производственные площадки будет проложен в объезд. Уже в 2022 году стартует строительство нового моста через реку Уршак и дороги до трассы Уфа – Оренбург.

В целом, «БашБиоСпирт» – не просто новое предприятие. По сути, это инвестиции в будущее региона. По словам руководителя группы компаний «DellaToffola», производителя линий розливаАвниБайрактари, технологии, реализованные при строительстве завода, будут актуальны и в ближайшие 30 лет:

- Когда мы приехали на это место, здесь ничего не было, а сейчас мы видим завод будущего.