Госсовет Татарстана выступил против переименования должности президента республики в главу

Здание парламента Татарстана Фото: сайт Госсовета Татарстана

Государственный совет Татарстана выступил против законопроект, обязывающий называть глав правительств регионов России только главами субъектов.

В понедельник, 25 октября, на заседании парламента депутаты проголосовали против законопроекта «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ». Глава комитета Госсовета по госстроительству Альберт Хабибуллин отметил, что «отдельные положения законопроекта противоречат основам конституционного строя России», поскольку она является демократическим федеративным правовым государством. По его словам, документ «отходит от установления общих принципов основ правового регулирования деятельности органов государственной власти субъектов»,

Депутаты Госсовета приняли решение единогласно. Хабибуллин предложил не переходить к прениям, а вернуться к законопроекту, если его будут рассматривать в Госдуме.

Как писал сайт kp.ru, в конце сентября 2021 в Государственную думу внесли законопроект, обязывающий называть глав правительств регионов России только главами субъектов. Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас пояснил, что по законопроекту название законодательного органа того или иного региона не может содержать словосочетаний, составляющих основу наименований федеральных органов государственной власти.