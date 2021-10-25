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Экономика25 октября 2021 17:02

Эксперт заявил, что криптовалюта эфир может вытеснить с рынка биткоин

Криптоэксперт Булочников отметил, что сейчас появляется много проектов, которые привлекают внимание инвесторов
Андрей ЧЕРНЕНКО
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Создатель криптобанка Булочников отметил, что сейчас появляется много проектов, которые привлекают внимание инвесторов

Создатель криптобанка Булочников отметил, что сейчас появляется много проектов, которые привлекают внимание инвесторов

Фото: Иван МАКЕЕВ

Создатель криптобанка Chatex Владислав Булочников в беседе с изданием "Газета.ru" рассказал, что за счет постоянных обновлений и масштабирования эфир может вытеснить биткоин с рынка криптовалюты.

"Технология блокчейна активно развивается, и на смену лидерам может прийти конкурентная среда, где разные платформы будут становиться все более совершенными. В случае с эфиром, мы, возможно, это и наблюдаем. Он вполне может постепенно отнимать долю рынка у биткоина", - заявил он.

Эксперт добавил, что сейчас появляется много проектов, которые привлекают внимание инвесторов и благодаря более совершенной технологии становится залогом успеха на крипторынке.

Ранее сооснователь "Лаборатории Касперского" Наталья Касперская рассказывала, чем чем опасно бесконтрольное использование криптовалюты. По ее мнению, биткоин - это разработка американских спецслужб.