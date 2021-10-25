В Калужской области QR-коды введут с середины декабря

В России осложнилась санитарно-эпидемиологическая ситуация с распространением коронавируса. Поэтому в целом ряде регионов страны в рестораны и кафе, а также в учреждения культуры и спорта можно попасть лишь тем, у кого есть QR-коды. В Калужской области к данной мере прибегнут с 15 декабря этого года. Губернатор области Владислав Шапша уже подписал соответствующее постановление Правительства региона. Власти региона рассчитывают, что к этому времени практически все жители региона пройдут полный курс вакцинации.

Всего за неделю в Калужской области число желающих привиться от коронавирусной инфекции возросло в два раза. И если 18 октября прививку сделали 1469 калужан, то 24 октября эта цифра достигла 3226 человек.

В общей сложности за минувшую неделю первым компонентом в области привили 24 тыс. 696 человек, вторым – 11 тыс. 888 человек. К настоящему времени привито 342 тыс. 723 человека. Что составляет 52,71% от плановых показателей.

Руководитель региона Владислав Шапша потребовал от чиновников местного министерства здравоохранения и руководителей муниципальных органов власти особого внимания к деятельности пунктов вакцинации. Кстати, их число в регионе постоянно растёт. Информация об адресах пунктов, где можно сделать прививку, размещена на яндекс-карте и специальном портале. геопортале.

«Ситуация с распространением коронавируса непростая. Во исполнение Указа Президента мы также приняли ряд решений. С 15 декабря посещение всех спортивных, культурных, развлекательных учреждений, предприятий общепита будет возможно только при предъявлении QR-кода. Мы даем всем время, чтобы привиться. Пункты вакцинации работают в обычном режиме», - сказал Владислав Шапша во время своего обращения к жителям региона.