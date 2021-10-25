Валерий Карпин объяснил решение не вызывать Дзюбу на матч с Хорватией

Артем Дзюба не попал в расширенный список футболистов сборной на матчи отбора ЧМ-2022. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В понедельник, 25 октября, был обнародован расширенный список футболистов, которые будут вызваны на два финальных поединка отборочного турнира ЧМ-2022. Команда Валерия Карпина сыграет против Кипра и команды Хорватии две игры в ноябре, сообщает "КП-Спорт".

Пресс-служба сборной России по футболу распространила заявление Валерия Карпина по поводу невызова Дзюбы. Главный тренер нашей команды отметил:

- Это решение тренерского штаба.

А на вопрос "Было ли у вас или членов тренерского штаба сейчас общение с Артёмом?" наставник нашей команды ответил кратко - "Нет".

Отметим, что после 8 туров в сборная россии лидирует в группе Н отборочного турнира ЧМ-2022, набрав 19 очков. На два балла отстает команда Хорватии. 11 ноября россияне сыграют дома против Кипра, а спустя три дня поедут в гости на битву с Хорватией.