В Европарламенте назвали Латвию единственной страной ЕС, не справляющейся с коронавирусом

В стране действует режим чрезвычайной ситуации Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Депутат Европарламента от Латвии, экс-мэр Риги Нил Ушаков раскритиковал ситуацию с коронавирусом в стране. По его мнению, балтийская республика стала единственным членом Евросоюза, который не справился с пандемией после начала массовой вакцинации.

"Так и получается, мы стали первой и единственной страной в ЕС, где правительство не справилось с вирусом уже после того, как началась массовая вакцинация. В результате сейчас мы как никогда зависим от поддержки из ЕС", - цитирует Ушакова РИА Новости

По его мнению, страна не справилась с вызовом, в частности, из-за того, что власти "не научились говорить с русскоязычными гражданами". В стране государственным языком считается латышский, хотя на русском как на родном языке говорят около 40% населения Латвии.

Как ранее писал сайт kp.ru, совет по кризисному управлению в Латвии вынес решение о введении жестких ограничительных мер из-за коронавируса в стране. С 21 октября по 15 ноября 2021 года объявлены локдаун и комендантский час.