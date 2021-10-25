Власти Кипра обвинили россиянина в нападении на сотрудника полиции Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Гражданина России Юрия Добровицкого обвинили в нападении на сотрудника полиции на Кипре, рассказали в посольстве РФ в Никосии.

Мужчина в настоящее время находится в отделении полиции населенного пункта Ороклини, что рядом с Ларнаки. Представитель МВД России на Кипре проинформирован об инциденте, передает ТАСС.

Тем временем кипрская газета Phileleftheros сообщила, что в аэропорту Ларнаки был задержан гражданин России. Его взяли после прилета из Москвы. По информации издания, в отношении россиянина заведено дело о «возбуждении беспорядков, нападении на полицейского и сопротивлении аресту».

Как писал сайт kp.ru, в феврале 2021 на Кипре поймали сбежавшего российского маньяка Александра Сатлаева. На острове нн напал на женщину, забрав сумочку с деньгами, за что был осужден судом Кипра. До этого Сатлаев сбежал из России, где его объявили в международный розыск.