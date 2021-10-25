Видео с места взрыва в жилом доме в Набережных Челнах опубликовали очевидцы Фото: соцсети

Пользователи социальных сетей опубликовали видео с места взрыва в жилом доме в Набережных Челнах.

На кадрах можно увидеть, что в результате происшествия несколько квартир на четвертом и пятом этажах здания были полностью разрушены. Обломки строения отлетели на проезжую часть.

Как писал сайт kp.ru, вечером в понедельник, 25 октября, в жилом доме в Набережных Челнах произошел взрыв. В МЧС Татарстана сообщили, что к месту происшествия выехали спецслужбы. По данным ведомства, взрыв произошел в квартире на четвертом этаже пятиэтажного многоквартирного дома.

В результате взрыва есть пострадавшие. Из-под завалов извлекли одного человека. Он находится в тяжелом состоянии, передает Минздрав РФ. Еще четверо пострадавших спасены и переданы медикам. Из здания были эвакуированы 32 человека.