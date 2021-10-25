Из-под завалов дома в Набережных Челнах доносятся голоса людей

Из дома эвакуированы 32 человека. Фото: видео очевидцев

Из-под завалов дома в Набережных Челнах, где вечером 25 октября произошел мощный взрыв, доносятся голоса. На месте работают спецслужбы, пострадавших готовятся спасать.

Как сообщает МЧС, под завалами могут находиться два человека. Спасатели на месте принимают меры к спасению людей. На месте работает более 90 человек и 35 единиц техники.

Как пишет Life, ссылаясь на видео с места происшествия, на четвёртом этаже взорвавшегося дома из-под плит о помощи просит женский голос. На 5-ом — мужской. Спасатели готовятся поднимать плиты дома, чтобы освободить пострадавших.

"В готовность приведены аэромобильные группировки ГУ МЧС России по Республике Татарстан и Приволжского поисково-спасательного отряда МЧС России. К месту происшествия следуют кинологические расчеты чрезвычайного ведомства", - также сообщают в МЧС.

Как ранее писал сайт kp.ru, в жилом доме в Набережных Челнах произошел взрыв. Инцидент случился вечером в понедельник, 25 октября. В результате было разрушено несколько квартир на двух этажах. Из-под завалов уже извлекли одного человека. Он находится в тяжелом состоянии, передает Минздрав РФ. Еще четверо пострадавших спасены и переданы медикам. Также из дома были эвакуированы 32 человека.