На Кубке мира по хапкидо спортсмены из Липецкой области завоевали полтора десятка медалей

Фото: липецкаяобласть.рф

«Сегодня представители Липецкой области – в лидерах мирового спортивного движения. Улучшению условий тренировок спортсменов мирового уровня, которые отстаивают честь нашей страны на турнирах самого высокого ранга, в регионе уделяется особое внимание», – прокомментировал руководитель области Игорь Артамонов успешное выступление липецких ребят на мировом первенстве.

Турнир состоялся в Санкт-Петербурге. В Северную российскую столицу приехали свыше тысячи единоборцев из 11 стран. Липецкую область на состязаниях представили юные спортсмены из клуба боевых искусств «Магнус». Ребята завоевали 15 медалей, из них шесть золотых, восемь серебряных и одну бронзовую. Победителями в своих категориях стали Иван Маликов, Евгений Похващев, Елена Вагина (два золота), Екатерина Горькаева, Софья Мершинец.

Серебряные медали завоевали Елена Вагина, Екатерина Горькаева, Диана Кулинич (два серебра), Ярослав Ройбу, Иван Маликов, Павел Власов, Александр Власов. Бронзу принесла для команды Диана Кулинич.

Следует пояснить, хапкидо – это корейское боевое искусство. На его появление большое влияние оказала техника, положенная и в основу айкидо.