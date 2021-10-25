Появилось видео спасения ребенка из-под завалов дома в Набережных Челнах

Фото: видео с места происшествия

Из-под завалов дома в Набережных Челнах, где вечером 25 октября произошел мощный взрыв, спасли одного из пострадавших. Им оказался мальчик 2010 года рождения.

Как сообщает Минздрав РФ, состояние ребенка оценивается как средней степени тяжести. Ему оказывается медицинская помощь.

На видео очевидцев попал момент его спасения. По кадрам видно, что мальчик дезориентирован и напуган, на лице видна кровь. По данным РИА Новости, в результате инцидента также пострадал брат ребенка, 17-летний подросток. Он также был спасен экстренными службами и передан врачам.

Как ранее писал сайт kp.ru, в жилом доме в Набережных Челнах произошел взрыв. Инцидент случился вечером в понедельник, 25 октября. В результате было разрушено несколько квартир на двух этажах. Из-под завалов уже извлекли одного человека. Он находится в тяжелом состоянии, передает Минздрав РФ. Еще четверо пострадавших спасены и переданы медикам. Также из дома были эвакуированы 32 человека.