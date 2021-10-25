Путин обсудил ситуацию в Афганистане с Борисом Джонсоном Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин обсудил по телефону ситуацию в Афганистане с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

«При обсуждении обстановки в Афганистане Владимир Путин информировал об итогах состоявшихся на прошлой неделе в российской столице консультаций «расширенной тройки» и встречи в рамках Московского формата», – сообщается на сайте Кремля.

Кроме того, политики подробно обсудили проблемы климата. Российский лидер подтвердил намерение сокращать «углеродный след» национальной экономики, британский премьер в совю очередь поприветствовал планы России добиться «углеродной нейтральности» не позднее 2060 года. Также лидеры двух стран признали, что, несмотря на проблем в двусторонних отношениях, Москва и Лондон должны наладить взаимодействие по ряду направлений.

Путин и Джонсон обсудили и иранскую ядерную программу, высказавшись за сохранение Совместного всеобъемлющего плана действий. Президент России также подробно рассказал своему коллеге о подходе Москвы к урегулированию конфликта на Украине.