Директор Европейского регионального бюро ВОЗ поблагодарил мэра Москвы Сергея Собянина

Сегодня в Москве состоялось торжественное открытие 26-го заседания Сети Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) «Регионы за здоровье». Заседание Сети впервые проходит в российской столице.

С приветственным словом выступил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге. Он отметил внимание правительства Москвы к вопросам климата и состояния окружающей среды и стремление к консолидации усилий во время непростой эпидемиологической ситуации.

«Мы должны заботиться об инфраструктуре, увеличивать количество зелёных насаждений – это поможет снизить влияние изменения климата и сократить выбросы в атмосферу вредных веществ, - отметил Ханс Клюге. - Мы должны прививать населению интерес к физическим нагрузкам. Но, в первую очередь, важно формировать взаимодействие граждан и правительств, ведь мы несем общую ответственность».

По его мнению, вопросы здоровья жителей сегодня должны быть включены и в политическую, и в научную, и в экономическую, и в социальную повестку.

«Сейчас нам необходимо предпринять важные действия, чтобы процветать в будущем, - заключил Ханс Клюге. - Вместе со странами, которые присоединились к Сети, мы должны реализовать нашу политику в области здравоохранения и изменения климата так, чтобы она могла достичь необходимых эффектов к 2030 году. Только когда мы делимся опытом, мы становимся сильнее. Мы как никогда сейчас объединяем наши усилия. Хочу поблагодарить за это мэра Москвы».

Власти российской столицы уделяют приоритетное внимание вопросам экологии. Об этом заявил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков на 26-м заседании сети Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) «Регионы за здоровье».

«За последнее десятилетие в столице проделана колоссальная работа по модернизации, в первую очередь, топливно-энергетического хозяйства, коммунальных, промышленных предприятий, созданию комфортной городской среды, озеленению и модернизации автотранспорта», - сказал Бирюков.

По его словам, рядом со скверами и парками сейчас живут 90 процентов москвичей.

«За 11 лет высажено более 10 миллионов крупномерных деревьев и кустарников, - пояснил глава комплекса городского хозяйства. - Количество парковых зон в Москве с 2010 года увеличилось со 130 до 800».

В столице, как отметил Бирюков, благоустроено более 440 улиц и половина пространства вдоль Москвы-реки.

Напомним, «Регионы - за здоровье» - официальная сеть ВОЗ, созданная в 1993 году. Она объединяет регионы, которые стараются снизить заболеваемость жителей за счет «немедицинских» факторов здоровья - улучшение экологии, повышение качества жизни людей, создание комфортной городской среды.