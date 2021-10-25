СК возбудил уголовное дело после взрыва в доме в Набережных Челнах

Расследование дела продолжается. Фото: видео очевидцев

Следственный комитет завел уголовное дело по факту взрыва в жилом доме в Набережных Челнах. Инцидент произошел вечером в понедельник, 25 октября, пострадали несколько человек.

"По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)", - сообщают в СК республики.

На данный момент следователи ведут осмотр места происшествия, а также устанавливают все обстоятельства инцидента. Расследование уголовного дела продолжается.

Как ранее писал сайт kp.ru, в жилом доме в Набережных Челнах произошел взрыв. Инцидент случился вечером в понедельник, 25 октября. В результате было разрушено несколько квартир на двух этажах.

Из-под завалов уже извлекли одного взрослого человека. Он находится в тяжелом состоянии, передает Минздрав РФ. Еще четверо пострадавших спасены и переданы медикам, среди них двое детей. Также из дома были эвакуированы 32 человека.