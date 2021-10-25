Новым председателем Российского оскаровского комитета стал режиссер Павел Чухрай

Режиссер Павел Чухрай Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В понедельник, 25 октября, в Москве прошло заседание Российского Оскаровского комитета, в ходе которого избирался новый глава. Им стал режиссер Павел Чухрай, известный своими фильмами "Вор", "Водитель для Веры", "Русская игра", "Холодное танго" и многими другими.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Российском оскаровском комитете, Павел Чухрай был выбран новым главой большинством голосов.

Ранее комитет возглавлял народный артист РСФСР Владимир Меньшов. Он скончался в июле 2021 года в возрасте 81 года.

Задачей Оскаровского комитета является ежегодный выбор фильма, который будет бороться за право представлять Россию на премии Американской киноакадемии в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".

Как ранее писал сайт kp.ru, в Верховной Раде Украины предложили номинировать Владимира Зеленского на "Оскар" за инсценировку покушения на его помощника Сергея Шефира.