Новым председателем Российского оскаровского комитета стал режиссер Павел Чухрай

Режиссер Павел Чухрай
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В понедельник, 25 октября, в Москве прошло заседание Российского Оскаровского комитета, в ходе которого избирался новый глава. Им стал режиссер Павел Чухрай, известный своими фильмами "Вор", "Водитель для Веры", "Русская игра", "Холодное танго" и многими другими.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Российском оскаровском комитете, Павел Чухрай был выбран новым главой большинством голосов.
Ранее комитет возглавлял народный артист РСФСР Владимир Меньшов. Он скончался в июле 2021 года в возрасте 81 года.
Задачей Оскаровского комитета является ежегодный выбор фильма, который будет бороться за право представлять Россию на премии Американской киноакадемии в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".
Как ранее писал сайт kp.ru, в Верховной Раде Украины предложили номинировать Владимира Зеленского на "Оскар" за инсценировку покушения на его помощника Сергея Шефира.