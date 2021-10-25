Правительство разрешит регионам создавать частные кладбища и крематории Фото: Анна ПАШАГИНА

Правительство планирует дать регионам право принимать решение о создании частных кладбищ и крематориев. Соответствующий законопроект должен быть доработан к 2022 году.

Как рассказал начальник отдела похоронного дела Министерства России Алексей Юсупов на конференции «Современные подходы к управлению похоронным делом», требования к частным кладбищам и крематориям пропишут в региональных законах. Внесенный в правительство в 2019 году законопроект требовал дополнений, в частности, в нем необходимо предусмотреть формирование реестра специализированных служб, отметил он.

Юсупов заверил, что реализация инициативы не потребует вложений федерального бюджета – регионы обойдутся собственными средствами. Регулирование в сфере похоронного дела планируется закрепить за Министерством строительства. При этом ведомство будет просто заниматься сбором правоприменительной практики, не используя механизмы федерального надзора или контроля, добавил начальник отдела похоронного дела Минстроя.