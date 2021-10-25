Суд отказал Facebook в отсрочке оплаты штрафов на 17 миллионов рублей Фото: REUTERS

Таганский суд Москвы отказался удовлетворить завление американской компании Facebook отсрочить оплату штрафов в размере 17 миллионов рублей, рассказали журналистам в пресс-службе суда.

Штрафы были наложены на корпорацию за отказ удалить запрещенный контент.

Как писал сайт kp.ru, в конце сентября 2021 руководство социальной сети попросило Таганский районный суд города Москвы об отсрочке выплаты штрафа в размере 26 миллионов рублей из-за технических проблем.

Напомним, в начале октябя 2021 Таганский суд Москвы признал законным решение оштрафовать Facebook на 6 миллионов рублей за отказ удалить запрещенный контент.

На прошлой неделе судебные приставы начали процедуру по принудительному взысканию с Facebook 26 миллионов рублей. Сумма накопилась за несколько штрафов против социальной сети за отказ удалять противоправную информацию - например, призывы несовершеннолетних к участию в массовых мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка.