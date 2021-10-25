Суд отказал Facebook в отсрочке оплаты штрафов на 17 миллионов рублей
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Таганский суд Москвы отказался удовлетворить завление американской компании Facebook отсрочить оплату штрафов в размере 17 миллионов рублей, рассказали журналистам в пресс-службе суда.
Штрафы были наложены на корпорацию за отказ удалить запрещенный контент.
Как писал сайт kp.ru, в конце сентября 2021 руководство социальной сети попросило Таганский районный суд города Москвы об отсрочке выплаты штрафа в размере 26 миллионов рублей из-за технических проблем.
Напомним, в начале октябя 2021 Таганский суд Москвы признал законным решение оштрафовать Facebook на 6 миллионов рублей за отказ удалить запрещенный контент.
На прошлой неделе судебные приставы начали процедуру по принудительному взысканию с Facebook 26 миллионов рублей. Сумма накопилась за несколько штрафов против социальной сети за отказ удалять противоправную информацию - например, призывы несовершеннолетних к участию в массовых мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка.