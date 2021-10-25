Захарова: "натовская махина" нацелена исключительно на "сдерживание" России

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова Фото: Михаил ФРОЛОВ

Официальный представитель Российского МИД Мария Захарова прокомментировала заседание Совета НАТО на уровне министров обороны, которое прошло 21-22 октября 2021 года. Дипломат отметила, что Североатлантический альянс вот уже 70 лет пытается "сдерживать" Россию, тогда как Россия никак не угрожает НАТО.

Заявление Захаровой было опубликовано в официальном Телеграм-канале МИД России.

"Очередное заседание Совета НАТО на уровне министров обороны лишний раз подтвердило, что вся огромная натовская махина по-прежнему, спустя 70 лет, нацелена исключительно на "сдерживание" России", - сообщила Захарова.

Она подчеркнула, что Россия никак не угрожает НАТО, однако действия альянса заставляют Москву задуматься о том, что невозможно вести диалог с теми, кто готов только к конфронтации.

Как ранее писал сайт kp.ru, силы НАТО постепенно стягиваются к границам России после призывов Германии применить военное сдерживание Москвы. Об этом заявил журналистам министр обороны РФ Сергей Шойгу.