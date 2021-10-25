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Политика25 октября 2021 20:11

Захарова: "натовская махина" нацелена исключительно на "сдерживание" России

Она подчеркнула, что Россия никак не угрожает НАТО
Наталья Смирнова
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Официальный представитель Российского МИД Мария Захарова прокомментировала заседание Совета НАТО на уровне министров обороны, которое прошло 21-22 октября 2021 года. Дипломат отметила, что Североатлантический альянс вот уже 70 лет пытается "сдерживать" Россию, тогда как Россия никак не угрожает НАТО.

Заявление Захаровой было опубликовано в официальном Телеграм-канале МИД России.

"Очередное заседание Совета НАТО на уровне министров обороны лишний раз подтвердило, что вся огромная натовская махина по-прежнему, спустя 70 лет, нацелена исключительно на "сдерживание" России", - сообщила Захарова.

Она подчеркнула, что Россия никак не угрожает НАТО, однако действия альянса заставляют Москву задуматься о том, что невозможно вести диалог с теми, кто готов только к конфронтации.

Как ранее писал сайт kp.ru, силы НАТО постепенно стягиваются к границам России после призывов Германии применить военное сдерживание Москвы. Об этом заявил журналистам министр обороны РФ Сергей Шойгу.